Шариф критикует Верховный суд Пакистана за отстранение его от должности

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подверг критике Верховный суд страны за отстранение его от должности из-за незадекларированного состояния. Шариф высказал эту критику 10 августа, на второй день своей акции «караван демократии». Шариф сделал остановку на ночь в городе Джелуме, третью за время его шествия из Исламабада в его родной Лахор. Это турне, по-видимому, призвано показать, что Шариф по-прежнему популярен среди избирателей, несмотря на отстранение его от должности в прошлом месяце.

Выступая в Джелуме на специально сооруженной трибуне за пуленепробиваемым стеклом, Шариф сказал, что решение Верховного суда противоречит воле народа. На встрече с Шарифом в Джелуме присутствовало около 10 тысяч его сторонников. «Меня отстранили за минуту. Это не оскорбление избранного премьер-министра, это оскорбление миллионов избирателей», – сказал Шариф. Он заявил, что его совесть чиста и что он отвергает обвинения.

Шариф инициировал «караван демократии», несмотря на опасения близких советников относительно его безопасности. Его встречи собирают тысячи человек.