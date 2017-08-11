Узбекистан заявляет о стремлении к более тесным связям с соседями

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил стремление Ташкента наладить более тесное сотрудничество с другими странами Центральной Азии. Камилов сказал 11 августа, что президент Шавкат Мирзияев, пришедший к власти после смерти автократа Ислама Каримова в прошлом году, «еще в рамках своей предвыборной программы объявил, что Центральная Азия – это наш приоритет», поскольку решение всех важных проблем Узбекистана неразрывно связано с регионом.

Камилов сказал о готовности к сотрудничеству со всеми соседними государствами. «Мы открыты к углублению всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга. Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов», – заявил Камилов.

В течение более чем 25-летнего правления Каримова отношения Узбекистана с соседями по региону были сложными из-за пограничных споров, межэтнических конфликтов, экономических разногласий, связанных с распределением воды и транспортировкой энергии. Мирзияев предпринял ряд шагов по налаживанию связей с соседями.

Конференция «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана» началась в Ташкенте 11 августа с участием представителей Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур.