Предполагаемым виновником ДТП с летальным исходом Душанбе назван сотрудник спецслужб

Водитель, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом в Душанбе, является сотрудником государственного комитета национальной безопасности, говорят власти Таджикистана. В сообщении на сайте МВД страны, опубликованном 10 августа, говорится, что автомобилем Mercedes, который сбил двух пешеходов, управлял 24-летний сотрудник следственного управления ГКНБ Одилджон Шарифов. Один из пешеходов скончался от травм.

Сообщение об установлении личности водителя появилось спустя 11 дней после инцидента. Граждане Таджикистана в прошлом не раз выражали недовольство по поводу того, что должностные лица и их родственники избегали судебного преследования и наказания за совершенные ими дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей.

В 2013 году после нескольких резонансных аварий власти Таджикистана публично признали, что безответственная езда детей местной элиты приводит к печальным последствиям на дорогах. После этого в Душанбе было установлено 850 камер видеонаблюдения.