Сенатор-республиканец Джон Маккейн предлагает новую «стратегию для успеха» в Афганистане, подразумевающую увеличение контртеррористических сил и предоставление им большей свободы для борьбы с «Талибаном», «Исламским государством» и другими экстремистскими группировками. Маккейн, председатель сенатского комитета по делам обороны и открытый критик политики администрации президента Дональда Трампа по Афганистану, сказал 10 августа, что Соединенные Штаты «плывут по течению в Афганистане».

«Принятие новой стратегии для обеспечения интересов национальной безопасности Америки в Афганистане – это решение высочайшей важности, оно должно пройти через строгий контроль и обсуждение в нашем правительстве. Но мы должны принять факты: мы проигрываем в Афганистане, и время имеет значение, если мы намерены переломить ситуацию», – сказал Маккейн. Он добавил, что Трамп сопротивляется рекомендациям Пентагона по увеличению численности войск США в Афганистане с текущего уровня в 8400 военных.

Маккейн заявил, что он, вероятно, поставит на голосование свою стратегию, в которой содержится призыв к «долгосрочному американо-афганскому партнерству», включая «устойчивое присутствие США в борьбе с терроризмом».