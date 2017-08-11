Конфронтация между США и Северной Кореей привела к падению на бирже

На фоне углубляющегося военно-дипломатического противостояния Соединенных Штатов и Северной Кореи Нью-Йоркская фондовая биржа три дня подряд заканчивает торги в минусе. В четверг ведущий индекс Dow Jones Industrial Average пережил самое большое падение за последние три месяца – 0,93 процента.

Участников рынка напугал последний твит президента Трампа относительно того, что его прежние предупреждения, адресованные Пхеньяну, были «недостаточно жесткими» и что у режима есть веские основания «сильно понервничать», если он замышляет нападение на Америку или ее союзников.

Между тем в четверг цена нефти марки Brent понизилась до 52,54 доллара за баррель. Это следствие увеличения объемов добычи за июль членами ОПЕК и заявления России об «экономической целесообразности» повысить добычу на действующих месторождениях по истечении соглашения о сокращении производства нефти между ОПЕК и производителями, не входящими в картель. ОПЕК обосновывает свой шаг тем, что, согласно последним уточненным прогнозам, спрос на нефть в мире в 2018 году повысится.