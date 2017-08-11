Подмигивающий депутат вызвала волну возмущения в узбекском сегменте Интернета (видео)

Поведение депутата от Демократической партии «Миллий тикланиш» Дилфузы Жалиловой во время прямого эфира вызвало негодование и возмущение узбекистанцев.

Как сообщает Podrobno.uz, на днях в студию передачи «Муносабат» были приглашены депутаты от партий «Адолат» и «Миллий тикланиш». Во время прямого эфира разгорелся небольшой спор по поводу украденного и вывезенного из Узбекистана фрагмента фасада мавзолея Чашмаи-Аюб (Бухарская область).

По этому поводу в адрес депутатов прозвучал простой вопрос: «В чем заключается роль Бухарского областного кенгаша народных депутатов, где результаты парламентского контроля Законодательной палаты?».

«Есть, есть, есть роль», – иронично ответила депутат Олий Мажлиса Дилфуза Жалилова. Все бы ничего, если бы не один небрежный жест. После своих слов она подмигнула в сторону однопартийцев.

Видео с данным эпизодом быстро распространилось в сети, что подмочило и без того, мягко говоря, не самую безупречную репутацию узбекских депутатов. Большинство людей расценили противоречия между жестом и словами как ложь.