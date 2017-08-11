В Ашхабаде в канун Азиады водителей автобусов одевают в униформу

Водителям пассажирской автотранспортной компании Ашхабада уже 3-4 дня предписано приходить на работу в новой униформе, которая все еще не готова.

Водители, в течении последних нескольких лет, носившие белую рубашку, черные брюки, черный галстук и тюбетейку, теперь должны одевать новую униформу, специально сшитую для Азиады.

Новая униформа, предназначенная для водителей, состоит из однотонного зеленого цвета брюк, зеленого пиджака и зеленого галстука, обязательным дополнением является тюбетейка – тахья. Об этом Радио «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода) рассказал водитель автобуса из Ашхабада Мырат.

По его словам, пока с сотрудников компании пока только сняли мерки. Неизвестна также цена, по которой униформа обойдется водителям.

В преддверии Азиады в Ашхабаде уже задействованы 200 из 640, закупленных Туркменистаном к международному соревнованию автобусов повышенной комфортности.

Также в Ашхабаде начали функционировать новые такси белого цвета, водители которых также носят униформу зеленого цвета и национальную туркменскую тюбетейку.