В Таджикистане россиянку судят за контрабанду старинной монеты

В Шохмансурском районном суде города Душанбе 10 августа продолжился процесс по уголовному делу о контрабанде монеты времен царской России. Судебное разбирательство над гражданкой РФ Татьяной Хужиной проходит за закрытыми дверями, передает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

В отношении Татьяны Хужиной возбуждено уголовное дело по статьям 32 (покушение на преступление) и 289 (контрабанда) УК Таджикистана.

Таможенная служба Таджикистана в конце июня сообщила о задержании Татьяны Хужиной за попытку вывоза из страны медной монеты 1823 года выпуска. Задержанная попыталась вывести монету без заполнения декларации в своем багаже и была остановлена перед вылетом из Душанбе в Москву, говорилось в сообщении таможенного ведомства Таджикистана. Согласно заключению экспертизы специалистов Министерства культуры Таджикистана, изъятая монета выпущена монетным двором в Екатеринбурге в 1823 году имеет историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность.

Но сотрудники посольства России в Таджикистане считают иначе. «Медная монета достоинством в две копейки, обнаруженная у Хужиной, не имеет нумизматической ценности, находится в плохом состоянии, надписи полустерты, ее цена по каталогу Краузе – от двух до четырех долларов», – заявил накануне судебного разбирательства агентству РИА Новости советник консульского отдела посольства РФ в Таджикистане Александр Самарцев.

Российский дипломат 10 августа сообщил журналистам, что обвиняемая не задержана, но она и ее дочь обеспокоены ходом судебного процесса.

По словам Татьяны Хужиной, разбирая старые вещи в доме на родине, она нашла монету номиналом 2 копейки 1823 года. Женщина отвезла монету в Рыбинск и обратилась в ломбард. «Оказалось, что максимальная ее стоимость – 200 рублей. Тогда я решила положить ее в кошелек, вроде как талисман на счастье», – говорила она.