В Киеве продлен арест подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Суд в Киеве продлил до 8 октября срок ареста Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на киевскую прокуратуру.

36-летний житель города Павлоград Днепропетровской области был задержан 16 июня.

Еще один подозреваемый в соучастии в преступлении, Ярослав Левенец, с 2012 года находится в розыске по обвинению в экономических преступлениях.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Стрелявший в него Павел Паршов был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». Москва заявила о «провокации» украинских спецслужб.

В России в отношении Вороненкова ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве – в связи с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве.

В октябре 2016 года Вороненков переехал из Москвы в Киев вместе с женой, певицей Марией Максаковой. Получив в декабре того же года украинское гражданство, он дал показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.