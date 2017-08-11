Кадыров не будет запрещать показ «Матильды» на территории Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался запрещать показ в республике фильма Алексея Учителя «Матильда». По мнению Кадырова, жители Чечни «и так не станут тратить время» на просмотр, как он выразился, «безнравственной, бездуховной и аморальной по отношению к своей Родине» картины. Глава республики считает, что фильм «не найдет зрителя» и в других регионах России. Ранее Кадыров требовал от Минкульта запретить показ фильма на территории Чечни.

В четверг же депутат Госдумы, возглавившая кампанию против показа «Матильды» Наталья Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме за разрешение показывать фильм в России. Выступая в эфире телеканала РБК, Поклонская заявила, что сотрудников ведомства можно привлечь к ответственности за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности. В тот же день в интервью «​Интерфаксу»​ депутат заявила, что прокатное удостоверение фильму выдано с нарушениями регламента.

Поклонская считает, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской «оскорбляет чувства верующих и оскверняет православные святыни».

Глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло считает, что решение выдать прокатное удостоверение фильму «Матильда» недальновидное и «политически неправильное», сообщает «​Интерфакс»​.

10 августа Министерство культуры России разрешило прокат фильма, присвоив ему категорию «16+». В ведомстве отметили, что в картине нет «ничего запрещенного для публичной демонстрации».