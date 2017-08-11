Узбекистан разделили на секторы и распределили между вице-премьерами

Территории Узбекистана будут разделены на секторы по комплексному социально-экономическому развитию, каждая из 12 областей и Республика Каракалпакстан будет закреплена за премьер-министром и его заместителями. Об этом говорится в подписанном 8 августа постановлении президента Шавката Мирзияева «О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов», передает информагентство «Фергана».

Секторы возглавят председатели Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана, хокимы (главы администраций) областей, районов и городов, а также руководители органов прокуратуры, внутренних дел и государственной налоговой службы.

Работа секторов будет организована по принципу «махалля (квартал, община) – район/город – область – республика». Примерно так: раз в квартал махаллинские комитеты будут обходить каждый дом или квартиру и узнавать проблемы жителей. Если смогут, должны разрешать проблемы на месте, если нет – обращаться к руководству района/города, затем – области, после чего нерешенные проблемы будут включать в «дорожные карты» для отправки правительству, чтобы меры приняло оно. «Дорожные карты» включат в себя не только выявленные проблемы, но и детальный расклад путей их устранения.

Ежеквартально главы секторов будут отчитываться перед закрепленными за их территориями руководителями (премьер-министром и его заместителями), а также перед депутатами парламента и представителями институтов гражданского общества. В свою очередь, правительство ежеквартально будет отчитываться перед президентом - за реализацию мер по социально-экономическому развитию регионов.

О новом постановлении президент сообщил 9 августа на видеоселекторном совещании. В нем приняло участие все высшее руководство страны, а также – посредством видеоконференцсвязи – председатель парламента Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента, районов, ответственные лица отраслей.

Как передает Gazeta.uz, в программе «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24» сообщалось, что участникам совещания продемонстрировали фильм о состоянии регионов, в котором показаны «реальная жизнь, далекая от лоска кабинетов ответственных лиц, обстоятельства, в которых живут наши граждане, условия на местах».

Специальная рабочая группа побывала в восьми областях страны, в частности, в отдельных районах Сурхандарьи, Кашкадарьи, Бухары, Джизака и Навои, где были зафиксированы перебои с обеспечением питьевой водой, требующие ремонта крыши многоэтажных домов, вышедшие из строя системы канализации и теплоснабжения, слабая работа по благоустройству территорий, затягивание капитального ремонта электросетей и трансформаторных пунктов. Обнаружили огромный спрос на сжиженный газ, газовые баллоны и специальный транспорт для их перевозки, отсутствие организации процесса сбора, переработки и утилизации бытовых отходов, наличие незаконных свалок и так далее.