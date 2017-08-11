Власти Узбекистана отобрали деньги у клиентов ликвидированного «Алп Жамол Банка»

Десятки клиентов ликвидированного 7 лет назад «Алп Жамол Банка» до сих пор не могут получить свои деньги, оставшиеся на счетах этого банка. Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях владелец одной из частных фирм в Ташкенте, на счетах банках остались миллиарды сумов, принадлежавших десяткам бизнесменам. Однако до сегодняшнего дня все их усилия вернуть свои деньги не дали никаких результатов.

– После ликвидации «Алп Жамол Банка», все движимое и недвижимое имущество банка, денежные средства банка, а также деньги на наших счетах были переданы государству. Прошло уже семь лет, но мы до сих пор не можем вернуть свои деньги. Мы даже обращались к президенту, но и это не дало положительных результатов, – говорит «Озодлику» предприниматель из Ташкента.

В 2010 году Центральный банк Узбекистана отозвал лицензию частного коммерческого банка «Алп Жамол Банк» за якобы нарушение банковского законодательства. После чего глава банка Мухиддин Асомиддинов был вынужден покинуть Узбекистан.

По данным ЦБ Узбекистана, в период прекращения деятельности «Алп Жамол Банка», его активы составляли 118 миллиардов сумов или почти 67 миллионов долларов США. Число клиентов банка составляло 115 тысяч человек.

По словам ташкентского предпринимателя, который утверждает, что хорошо знаком с финансовыми документами «Алп Жамол Банка», деньги около 3 тысяч предпринимателей, оставшиеся на счетах банка, были переданы государству.

– На счетах этого банка остались более 22 миллиардов сумов, принадлежавших 3 тысячам бизнесменам или частным фирмам. Они были переданы государству. Сейчас мы, владельцы около десяти частных фирм, пытаемся вернуть свои деньги. Другие клиенты банка тоже пытаются вернуть свои деньги. На банковском счете моей фирмы было 80 миллионов сумов, они тоже были переданы государству. По тогдашнему официальному курсу это было равно более 70 тысячам долларов США. Когда мы обратились в Центральный банк, они нам заявили, что имеется приговор суда о передаче этих денег государству. Они сказали нам: «Если суд вынесет другой приговор, то мы вернем вам ваши деньги». Одним словом, из-за ликвидации банка пострадали многие предприниматели. Это оказалось большим ударом для частного предпринимательства, – сказал нашему радио предприниматель из Ташкента.

Приговор окончательный

В июне 2010 года Алмазарский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес приговор, согласно которому все движимое и недвижимое имущество прекратившего существование частного узбекского «Алп Жамол Банка» было обращено в доход государства через ликвидационную комиссию.

На основании этого приговора деньги «Алп Жамол Банка» были переведены в «Халк банк» и Центральный банк Узбекистана, а ресторан «Версаль» и гостиница «Саяхат» в Ташкенте – проданы на аукционе.

​Сотрудник Кабинета Министров Узбекистана, являвшийся в те годы членом ликвидационной комиссии, в разговоре с репортером «Озодлика» признался, что семь лет назад все члены комиссии были вынуждены исполнить приговор суда.

– Мы были вынуждены исполнить приговор суда. Вам известно, что у нас есть верховенство закона. Суд вынес приговор о передаче всех денежных средств банка в бюджет государства. Тогда мы исполнили его и в конечном итоге все деньги банка перешли в госбюджет, – говорит член ликвидационной комиссии.

«Озодлик»: Если клиент «Алп Жамол Банка» положил деньги на свой счет в этом банке, а банк закрылся, и все его деньги вместе с остальным имуществом банка передали в госбюджет, насколько это законно?

На этот вопрос репортера «Озодлика» член ликвидационной комиссии ответил следующее: «Мы – всего лишь исполнители. Если суд предоставит мне решение о передаче денег в госбюджет, я исполню это решение. В противном случае, меня привлекут к уголовной ответственности. Поэтому деньги клиентов этого банка и были переведены в госбюджет. Для того, чтобы деньги вернули клиентам «Алп Жамол Банка» необходимо другое решение суда».

Группа предпринимателей, которая пытается вернуть отнятые государством деньги, в прошлом году пыталась обжаловать приговор Алмазарского районного суда в Ташкентском городском и областном судах. Однако оба суда оставили без изменений решение первой инстанции.

– Приговор суда был неправильным. Если банк нарушил закон, то мы никаких законов не нарушали. Никто не привлекал нас к уголовной ответственности. Поэтому мы обратились в Ташкентский городской суд. Он рассмотрел нашу жалобу, но оставил в силе приговор первой инстанции. Семь лет на балансе «Алп Жамол Банка» были ресторан и гостиница, которые перешли на баланс государства. Поэтому мы думаем, что если сейчас суд вынесет другой приговор, то властям придется вернуть ресторан и гостиницу. Поэтому они и не хотят ничего менять, – говорит предприниматель.

Теперь предприниматели намерены обратиться в Верховный суд Узбекистана.

Юрист: Нарушены права клиентов

Юрист из Ташкента Шухрат Касымов считает, что передача в госбюджет после ликвидации «Алп Жамол Банка» денежных средств предпринимателей, которые хранились на счетах этого банка, полностью противоречит закону.

– Я не очень хорошо знаком с этим делом. Но в данном случае, как мы видим, нарушаются права клиентов. Деньги клиентов на счетах банка не являются имуществом банка, поэтому они должны быть возвращены владельцам, – говорит юрист.

Стоит отметить, что «Алп Жамол Банк» – не единственный частный коммерческий банк в Узбекистане, который был ликвидирован, а все имущество банка обращено в доход государства.

19 марта 2005 года Центральный банк Узбекистана отозвал лицензию на осуществление банковских операций у частного «Бизнес банка» за якобы осуществление незаконных банковских операций.

Клиентами «Бизнес банка» являлись тысячи предприятий и более 70 тысяч граждан. Но, несмотря на это, все активы банка на сумму более 50 миллионов долларов США были переданы на баланс государства.

В списке ликвидированных в годы независимости Узбекистана частных банков числятся также «Рустам банк» и «Парвина банк».