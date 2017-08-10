Иран официально опроверг обвинения о причастности к громким убийствам в Таджикистане

Посольство Ирана в Таджикистане официально опровергло все обвинения, прозвучавшие в адрес Тегерана в документальном фильме МВД страны. Днем ранее власти Таджикистана обвинили Иран в поддержке резонансных убийств, совершенных в ходе гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах.

«Все обвинения в адрес Ирана, как «основного организатора и спонсора громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане» весьма сомнительные», – отмечается в официальном заявлении иранского диппредставительства, размещенном на его веб-сайте 9 августа.

«В фильме звучат показания осужденных лиц, звучат утверждения авторов фильма от имени тех, кого уже нет в живых, что не может быть принято за правду», – говорится в заявлении посольства.

По утверждению посольства, подготовленный фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном. «Нет никаких сомнений в том, что авторы фильма не достигнут своих целей», – уверены в посольстве.

Как сообщило Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), вечером 8 августа по всем гостелеканалам страны был продемонстрирован 45-минутный документальный фильм, подготовленный МВД Таджикистана, в котором авторы обвиняют Иран в финансировании террористов в годы гражданской войны в стране. Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов были совершены при финансовой поддержке Тегерана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, утверждается в фильме.