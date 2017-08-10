В Ашхабаде введены ограничения на крытые тентом машины

Работники государственной дорожной инспекции, останавливающие водителей машин с тентом, объясняют запрет новыми правилами.

«Если получите разрешение из Министерства транспорта Туркменистана, тогда сможете использовать машину с тентом. Если нет разрешения, использовать запрещено», – рассказал Радио «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода) житель Ашхабада Меретдурды. Он утверждает, что, пострадав от штрафов в связи с ограничениями, обратился в министерство, но решить проблему и получить разрешение на использование собственного автомобиля не смог.

По его словам, ему ответили, что пока такое разрешение не выдается. Тогда он попытался получить разрешение через своих знакомых и ему сообщили, что стоимость услуги составит 1500 манат (более 400 долларов).

Водитель решив, что данная сумма слишком большая, решил поработать без разрешения и был снова оштрафован. Но, по его словам, вопреки тому, что штрафуют за использование транспортного средства, крытого тентом, квитанцию выписывают за другие нарушения. «Цена такого штрафа в первый раз 100 манат, во второй 200 манат и если в третий раз попадешься, то отбирают водительские права и заново отправляют на сдачу экзамена по вождению», – сообщил Меретдурды.

«Если где-нибудь, хоть на короткое время оставишь машину без присмотра, сотрудники автоинспекции появляются «ниоткуда» и несмотря на то, что нет водителя, снимают передние или задние номера машин. Если не дать денег, вернуть свои номера невозможно. В местах, где проводят поминки, в пятничные дни, надо быть очень бдительным и не упускать машину из виду. Недавно, знакомый с семьей поехал на поминки к родственникам, а когда вышел оттуда, то увидел, что сняли номера с машины», – рассказал пожилой водитель из Ашхабада.