Полиция Косово задержала у границы шестерых россиян

Полиция Косово сообщила о задержании шести граждан России и пяти граждан Сербии по обвинению в незаконном пересечении границы. 11 человек были задержаны 8 августа, когда два автомобиля, на которых они передвигались, были остановлены у границы, говорится в сообщении полиции Косово. Сообщается, что 11 человек были задержаны пограничной службой и что власти Косово уведомили российских дипломатов об инциденте.

Суд в Подуево, к северу от Приштины, сообщил, что вынес решение оштрафовать каждого из задержанных на 250 евро (295 долларов) за незаконное пересечение границы. После уплаты штрафа они должны быть сопровождены до ближайшей границы, постановили в суде.

Задержание произведено на фоне опасений Балканских стран по поводу влияния России в регионе.

Адвокат одного из задержанных, гражданина Сербии, женатого на россиянке, Ремзи Потоку сказал, что его клиент был задержан, когда направлялся со своими спутниками в Косово, чтобы навестить родственников. Потоку также сообщил, что они задерживались на 48 часов. Государственное информационное агентство России ТАСС процитировало представителя посольства России в Белграде Юрия Пичугина, который сказал, что двое задержанных россиян являются местными жителями, членами семьи гражданина Сербии.

Российские информационные агентства сообщили 10 августа, что задержанные шесть граждан России покинули территорию Косово и въехали в Сербию.