Под Алматы разбился учебный самолет, сообщают о двух погибших

Под Алматы разбился учебный самолет, погибли два человека, сообщают авиационные власти.

По информации комитета гражданской авиации, самолет Tecnam 2002 Академии гражданской авиации упал утром 10 августа в двух километрах от аэродрома Азем. По сообщению комитета, одномоторный двухместный низкоплан выполнял учебно-тренировочное задание. Погибли курсант и пилот-инструктор, сообщает комитет. Начато расследование.

Аэродром Азем находится в 43 километрах от Алматы. В настоящее время Академия имеет статус акционерного общества, держателем 89 процентов акций выступает государство.