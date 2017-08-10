Звезды узбекской эстрады впервые выступят с сольными концертами в Душанбе

Звезды узбекской эстрады Шахзода, Зиёда Кобилова, Улугбек Рахматуллаев и группа «Бочалар» впервые выступят с сольными концертными программами в таджикской столице.

Как сообщили Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода) в компании Huseniyon Production , на следующей неделе в душанбинском Амфитеатре состоится концерт Шахзоды. Певица выступит с концертной программой и в столичном Royal Club.

Шахзода – сценический псевдоним Зулолы Мусаевой, которая начала свою сольную карьеру певицы в 2001 году и сразу же стала известной в странах Центральной Азии. Увидев восходящую звезду, режиссёры приглаcили ее сняться в кино. На сегодняшний день у певицы и актрисы уже более 10 сыгранных в кино ролей. В 2009 году Шахзода записала совместную с DJ Smash песню «Между небом и землёй, которая заняла восьмое место в чартах Муз-ТВ и получила множество наград. Затем она сотрудничала с группой Akcent и с ней записала песню «All alone». Известная певица уже долгое время работает совместно с французским диджеем Шоном Беем.

По мнению музыкальных критиков, Шахзода создала образ очаровательной, ранимой, хрупкой и очень красивой женщины, по-восточному томной и сдержанной. Но за этой сдержанностью чувствуется сильная, уверенная в себе, очень яркая артистическая натура.

Таджикский продюсер Мархабо Азизова сообщила «Озоди», что другая звезда узбекской эстрады – Зиёда Кобилова выступит с концертом в таджикской столице в начале сентября. Зиёда Кобилова (сценическое имя Ziyoda) поет на узбекском, таджикском и английском языках. По данным Википедии, она стала знаменитой за пределами Узбекистана, благодаря песне Русланы Wild Dances.

«Оттепель» в таджикско-узбекских отношениях после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева коснулась и культуре. Впервые за последние почти два десятилетия узбекские артисты приезжали в Душанбе по официальному приглашению таджикской стороны на празднование Международного праздника «Навруз» в марте этого года.

Позже в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана. Кстати, первые и последние Дни культуры Узбекистана в Душанбе и ответный визит таджикских деятелей культуры в Ташкент состоялись в далеком 1998 году. Спустя почти два десятилетия в рамках Дней культуры Узбекистана в Таджикистан приезжала большая группа узбекских певцов и музыкантов. Известная узбекская певица Севинч Муминова выступила с сольной программой в Курган-Тюбе.

В мае настоящий праздник душанбинцам подарила узбекская поп-звезда Юлдуз Усмонова. Она выступила перед таджикскими поклонниками под открытым небом в Амфитеатре. Накануне своего сольного концерта она призналась, что никогда не считала Таджикистан соседним государством. «Таджикистан всегда был для меня дорог и любим. Также как дорога и любима для меня моя родина», заявила певица.

Тем временем, известный таджикский певец Джонибек Муродов в беседе с агентством Sputnik Узбекистан заявил, что «что, несмотря на «перезагрузку» отношений Таджикистана и Узбекистана, «до сих пор Министерство культуры Узбекистана не разрешает таджикским певцам выступать в республике».

Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода считает, что для выступления таджикских певцов в Узбекистане никаких преград не существует. Но в случае их приглашения в Узбекистан, они сами должны будут пройти все официальные процедуры, в том числе, приобретение узбекской визы, заявил глава Минкультуры в беседе с журналистами.