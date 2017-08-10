Таджикским мигрантам в РФ выплатили зарплату после забастовки

Таджикским мигрантам, работающим на строительстве стадиона в российском городе Калининграде, спустя пять месяцев выплатили всю причитавшуюся им сумму, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Более 100 мигрантов из Таджикистана участвуют в возведении в Калининграде одного из объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

Саид Хакимов, мигрант из Таджикистана, 8 августа сообщил, что работодатели на прошлой неделе выплатили им зарплату за последние пять месяцев. Средняя зарплата мигранта, работающего на строительстве этого объекта ЧМ-2018, составляет примерно 30 тысяч рублей (около $500). С марта по июль рабочие из Таджикистана и Узбекистана не получили свои кровно заработанные деньги. Тогда они объявили забастовку.

В генподрядной организации АО «Крокус Интернэшнл», осуществляющей строительство стадиона, обещали впредь вовремя выплатить зарплату мигрантам.

По словам Хакимова, в компании проблему с задержкой в выплате заработной платы связали исключительно с несвоевременным поступлением средств на строительство стадиона из госбюджета.