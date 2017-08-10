ООН впервые связала проблему голода с конфликтами в ряде стран

Совет Безопасности ООН впервые провел связь между внутренними конфликтами и угрозой голода в Йемене, Южном Судане, Сомали и на северо-востоке Нигерии.

В обнародованном в среду заявлении председатель Совета осуждает некоторые неназванные партии, блокирующие поставку экстренной продовольственной помощи 20 миллионам нуждающихся жителей этих стран. В документе говорится, что конфликты и насилие имеют разрушительные гуманитарные последствия и являются таким образом одними из главных причин голода в четырех указанных странах.

По данным ООН, пока в организацию поступили только 2 с половиной миллиарда долларов из почти пяти требующихся.