«Огонь и ярость». Как президенты США грозили своим врагам

В августе 1984 года Рональд Рейган объявил Россию «вне закона на вечные времена». В шутку.

Во вторник 8 августа президент США Дональд Трамп, проводящий отпуск на одном из своих гольф-курортов, выступил с заявлением в адрес Северной Кореи.

«Пхеньяну лучше больше не грозить Соединенным Штатам, иначе они получат в ответ огонь и ярость (fire and fury), каких мир прежде не видывал», – сказал Трамп.

В КНДР ответили сообщением о том, что вооруженные силы КНДР готовят план ракетного удара по территории, прилегающей к острову Гуам в Тихом океане. На этом острове располагается американская военная база.

У воинственного заявления Трампа есть лишь один прецедент в недавней американской истории – сделанное в августе 1945 года заявление президента Гарри Трумэна о том, что США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. Трумэн призвал Японию сдаться. В противном случае, сказал он, «на них прольется с небес такой дождь опустошения (rain of ruin), какого эта земля еще не видывала».

Два этих заявления похожи лишь аллитерацией – исторический контекст у них совершенно разный. В 1945 году США демонстрировали всему миру возможности ядерной бомбы. У Японии ядерного оружия не было. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что у КНДР уже сейчас имеется ядерная боеголовка, способная поразить США.

Как реагировали на военную эскалацию и объявляли войну другие президенты США?

В предрассветные часы 25 июня северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Вторжение стало неожиданностью для мирового сообщества. В тот же день в Нью-Йорке собрался Совет безопасности ООН, который – в отсутствии советского представителя – санкционировал военное вторжение. Обращение президента США Гарри Трумэна к американцам прозвучало лишь 19 июля 1950 года, когда боевые действия уже шли во всю:

В воскресенье, 25 июня армия коммунистов напала на Корейскую республику. Это нападение рассеяло все сомнения в том, что международное коммунистическое движение готово прибегать к вооруженным вторжениям ради покорения независимых стран. Подобный акт агрессии создает вполне реальную угрозу для безопасности всех свободных народов. <…> Наша страна являет миру пример того, как свободные люди, власть над которыми имеет лишь Бог, могут построить сообщество, все члены которого сообща работают на общее благо. К этой цели мы стремимся не только ради себя, но и ради всего мира. Мы убеждены, что мир и свобода необходимы, чтобы вести жизнь, для которой нас предназначил Создатель. Эта вера направляла нас в прошлом, эта же вера даст нам силы, чтобы устоять перед трудностями в будущем.

В октябре 1962 года президент США Джон Ф. Кеннеди получил подтверждение, что СССР перебросил на Кубу военные части, технику и вооружение, включая ядерные боеголовки. Разразился так называемый Карибский кризис. 22 октября 1962 года Кеннеди выступил с обращением к американскому народу:

Призываю председателя Хрущева прекратить строительство ракетных площадок и ликвидировать эту тайную, бездумную, провокационную угрозу миру во всем мире и прочным отношениям между двумя нашими странами. Далее, я призываю его отказаться от курса на мировое господство, присоединиться к исторической попытке положить конец опасной гонке вооружений и преобразить историю человечества.

2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошел бой между американским эсминцем «Мэддокс», выполнявшим разведку у берегов Северного Вьетнама, и северовьетнамскими торпедными катерами. Насколько серьезным было это столкновение и не преувеличили ли его значимость американские спецслужбы, до сих пор не ясно. В ответ Конгресс США принял так называемую «Тонкинскую резолюцию», дававшую право президенту Линдону Джонсону при необходимости применять военную силу в Юго-Восточной Азии. Джонсон, избранный на свой пост как «кандидат мира», сказал 4 августа 1964 года в радио- и телеобращении к американскому народу:

Приказ объявить военную операцию, даже небольшую, тяжкая обязанность, пусть даже военная мощь нашей армии столь же грандиозна и колоссальна, как сами Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, я абсолютно убежден, и эту убежденность целиком разделяет ваше правительство, что сегодня для сохранения мира нужно проявить твердость; проявления этой твердости будут ограниченными. Это миссия мира.

Война во Вьетнаме закончится только в 1975 году.

2 августа 1990 года Ирак оккупировал Кувейт. 29 ноября 1990 года, после провала многочисленных попыток склонить Ирак к мирному урегулированию кризиса, Совет безопасности ООН принял резолюцию № 678, которая давала Ираку полтора месяца на вывод войск с территории Кувейта. В противном случае уже сформировавшаяся на тот момент коалиция Многонациональных Сил получала право на проведение военной операции по освобождению Кувейта. 16 января 1991 года президент США Джордж Буш-старший выступил с телеобращением к американскому народу:

У нас нет никакого конфликта с народом Ирака. На самом деле я молюсь за безопасность невинных людей, оказавшихся вовлеченными в эту войну. Захват Ирака не является нашей целью. Наша цель – освобождение Кувейта. Даже сейчас я надеюсь, что иракскому народу все-таки удастся убедить своего диктатора сложить оружие, уйти из Кувейта, а самому Ираку дать возможность войти в семью миролюбивых народов.

11 сентября 2001 года террористы Аль-Каиды совершили четыре скоординированных теракта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. 20 сентября 2001 года Джордж Буш-младший обратился к Конгрессу США и американскому народу, фактически заявляя о необходимости вторжения в Афганистан, где, по данным американской разведки, находился организатор терактов, лидер «Аль-Каиды» Усама Бин Ладен. Вторжение обосновывалось как «война с террором»:

Нам нанесли тяжелый удар. Мы понесли огромные потери. Но в горе и в ярости мы обрели свою миссию и убедились, что пришло время действовать. Свобода и страх несовместимы. Освобождение человечества – великое достижение нашего времени, надеждой на свободу люди жили во все времена. Теперь судьба свободы зависит от нас. Наш народ, нынешнее поколение, уничтожит угрозу насилия, нависшую над нами и над нашим будущим. К достижению этой цели по всему миру мы приложим все усилия, все наше мужество. Наша борьба будет неустанной, неуклонной и беспроигрышной.

Усама бин Ладен был убит по приказу президента США Барака Обамы в пригороде столицы Пакистана Абботабаде 2 мая 2011 года в результате спецоперации американских десантников.

В октябре 2002 года Конгресс США на основании представленных администрацией данных о разработке Ираком оружия массового поражения принял резолюцию, разрешавшую ведение боевых действий против Ирака. Президент США Джордж Буш-младший 18 марта 2003 года выступил с речью о необходимости войны:

Мы начинаем действовать, потому что бездействовать слишком рискованно. Через год или через пять у Ирака будет намного больше возможностей нанести урон всем свободным народам. Располагая этими возможностями, Саддам Хуссейн и его союзники-террористы смогут выбрать удобный для себя момент, чтобы начать смертоносную войну. Мы предпочли ответить на эту угрозу уже сегодня – там, где эта угроза возникла, и до того, как она проявит себя в наших городах и в нашем небе.

Саддама Хуссейна казнили 30 декабря 2006 года, оружия массового поражения обнаружено не было. Последние американские войска были выведены из Ирака в декабре 2011 года. Летом 2014 года боевики «ИГ» провозгласили халифат в Ираке и Сирии.

Лучшее на свете объявление войны

11 августа 1984 года Рональд Рейган, проверяя микрофон, в шутку сказал:

Дорогие соотечественники, американцы! Я рад сообщить, что сегодня подписал указ, который объявляет Россию вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут.

Из СССР последовала резкая реакция: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».