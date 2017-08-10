Узбекистан намерен построить новые железнодорожные линии в Афганистане

Узбекистан планирует принять участие в строительстве новых железнодорожных путей на территории Афганистана. Как передает Podrobno.uz, об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Даврон Дехканов.

По его словам, для узбекских железнодорожников Афганистан – это уже давно и хорошо известный регион, они запустили здесь в 2010 году уникальную железную дорогу, протяженностью 100 километров на участке «Хайратон – Мазари-Шариф».

«Касательно контракта по Афганистану – этот проект является для Узбекистана очень актуальным потому, что он дает возможность выхода к морю через Афганистан, Пакистан и до иранского порта Бендер-Аббас. Мы уже провели ряд переговоров с представителями Афганистана и достигли определенных договоренностей. Афганская сторона готова начать строительство, сейчас решается вопрос с источниками финансирования», – отметил Дехканов.

Узбекские железнодорожники, заметил зампред «Узбекистон темир йуллари», обладают большим опытом строительства высокогорных железных дорог и сейчас продолжают успешно эксплуатировать железнодорожный участок «Хайратон – Мазари-Шариф».

«Это знакомый для нас регион, и мы готовы продолжить там проектно-изыскательские и строительные работы. Всю эту информацию мы представили афганскому правительству в письменной форме», – заключил он.

Участок железной дороги от Хайратона до Мазари-Шарифа является частью Трансафганского транспортного коридора. По этой магистрали завозится около половины импорта Афганистана. В продолжение этого проекта намечено скорейшее начало строительства железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф-Шиберган-Маймана-Герат», что позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.

Кроме того, две страны намерены за счет развития транспортной инфраструктуры уже в этом году довести двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов.