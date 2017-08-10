Казахстанского журналиста Лукпана Ахмедьярова могут привлечь за «оскорбление» полицейского

Журналист выходящей в Западно-Казахстанской области еженедельной общественно-политической газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров оказался в центре доследственной проверки, начатой по статье 378 уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Об этом «Азаттыку» (Казахская редакция Радио Свобода) сообщил сам журналист.

По словам Ахмедьярова, 22 июля во время поездки за город ему на сотовый телефон позвонил человек, представившийся сотрудником полиции Турмановым, и попросил явиться для составления протокола об административном правонарушении, совершённом ранее журналистом.

– Ввиду того, что он был просто непонятлив, то есть он не понял, что я далеко от города, пришлось ему повторить, что я далеко от города, я не могу сейчас приехать. Он начал настаивать, и вот тогда я и как бы сказал, типа, «иди в…», – сообщил «Азаттыку» Ахмедьяров.

По словам журналиста, сегодня его вызвали в полицию в ответ на его ходатайство предоставить доказательства законности ведения аудиозаписи разговора с якобы участковым полиции пункта № 8 Уральска Адилем Турмановым, который, по сообщениям, написал заявление на журналиста. Ахмедьяров говорит, что пока проходит по делу как свидетель.

В полиции не опровергают и не подтверждают сказанное журналистом. Пресс-секретарь УВД Уральска Гульаман Исмагулова по телефону обещала прокомментировать ситуацию, но так и не вышла на связь. По рабочему телефону участкового Турманова дозвониться не удалось.

Согласно уголовному кодексу, «оскорбление представителя власти» наказывается штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок до 120 часов либо арестом на срок до 45 суток.

Журналист Лукпан Ахмедьяров в 2012 году выжил после покушения на него. Случившееся Ахмедьяров и его коллеги связали с гражданской активностью и профессиональной деятельностью журналиста. В прошлом Ахмедьяров неоднократно привлекался к суду чиновниками и представителями силовых органов и был вынужден заплатить крупные штрафы.