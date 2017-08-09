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Власти Германии отказались от массовой депортации афганских беженцев

Афганцы, прибывшие на родину после отказа Германии предоставить им убежище. Кабул, 15 декабря 2016 года.

Власти Германии отказались от массовой высылки афганских мигрантов. В министерстве иностранных дел и МВД пересмотрели оценку ситуации с безопасностью в Афганистане и исключили его из списка «безопасных» стран.

До сегодняшнего дня правительство Германии считало ситуацию с безопасностью в Афганистане удовлетворительной. В перечень так называемых безопасных стран также входили Албания, Македония, Черногория и Сербия. Соискателей убежища из этих государств высылали на родину.

В планах германских властей было депортировать около 10 тысяч афганских мигрантов. Такое решение было принято в ноябре прошлого года. После теракта в Кабуле в мае, жертвами которого стали не менее 80 человек, оценку уровня безопасности в Афганистане пересмотрели.

В 2016 году Германия вернула в Афганистан 27 просителей убежища, в 2015 году – только девять. В настоящее время на территории Германии находятся порядка 250 тысяч афганцев. Это около 5 процентов от общего количества выходцев из Афганистана.

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