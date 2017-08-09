В Ташкенте пройдет крупная международная конференция по сотрудничеству в ЦА

Министерство иностранных дел Узбекистана при участии Информационно-аналитического центра международных отношений, Представительства ПРООН и офиса Координатора проектов ОБСЕ проведет в Ташкенте 11 августа международную конференцию «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана».

Как сообщили организаторы, на форуме планируется информировать широкую общественность о сути и содержании современной региональной политики Республики Узбекистан, направленной на укрепление отношений дружбы и добрососедства с сопредельными государствами, а также позиции и подходах страны по ключевым вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе.

На мероприятие приглашены депутаты Олий Мажлиса, эксперты и аналитики из стран Центральной Азии, дипкорпус в Ташкенте, послы Узбекистана в соседних странах, представители министерств и ведомств, научно-аналитических центров республики, а также журналисты, сообщила пресс-служба МИД.