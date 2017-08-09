В казахском Актобе озаботились состоянием экологии

Аким Актюбинской области Казахстана Бердыбек Сапарбаев заявил о необходимости ужесточить экологические требования к предприятиям, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода). В этом году в результате работы десятков средних и крупных предприятий в городе Актобе, по данным властей, в атмосферу было выброшено 93,7 тысячи тонн вредных отходов.

Аким заявил, что ответственные за экологию департаменты в последние несколько лет не принимали в отношении этих предприятий конкретных мер, обходясь штрафами в 20–30 тысяч тенге.

– Если бы действия контролирующих органов были результативными, то Актобе не окутало бы зловоние, люди бы не были недовольны. Это весьма актуальная проблема, – сказал Сапарбаев на встрече в акимате. – В последнее время принимается ряд мер по улучшению экологии, однако результатов пока нет.

По словам руководителя областного департамента экологии Жаксыгали Иманкулова, актюбинцы дышат углекислым газом, неорганической пылью, окисью азота, диоксидом серы и другими отходами. А охватившее город зловоние власти связывают с превышением допустимой концентрации сероводорода в воздухе.