В Барнауле задержан координатор штаба Алексея Навального

В Барнауле задержан координатор предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального Артём Косарецкий. Об этом сообщила в Facebook'e глава регионального отделения Партии прогресса Ольга Фотиева. Активиста обвиняют в неповиновении сотруднику полиции. Он доставлен в суд.

Как рассказал «Медиазоне» сам Косарецкий, утром в среду он пришел в отделение полиции по вызову следователя как потерпевший по делу о нападении. В конце июня на активиста напали с ножом, когда он шел в администрацию города, чтобы согласовать митинг. На выходе из кабинета дознавателя его задержали. На него составлен протокол, согласно которому Косарецкий обвиняется в том, что во время проведения согласованного пикета он не взял из рук сотрудника полиции бумагу о «недопущении экстремизма».

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера на пост главы государства поддержали почти 600 тысяч человек. На его предвыборную кампанию граждане пожертвовали более 100 миллионов рублей, а в волонтеры записались около 135 тысяч активистов.

В последние месяцы сторонники Навального по всей России столкнулись с давлением и угрозами. На штабы оппозиционера, которых уже 70, совершают нападения, блокируют, обыскивают, изымают оргтехнику и материалы в поддержку Навального.

Центральная избирательная комиссия России заявила ранее, что Навальный не будет допущен к выдвижению своей кандидатуры на выборах в связи с тем, что он признан виновным в хищениях.