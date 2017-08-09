В смертельном ДТП под Оренбургом пострадали 12 узбекистанцев

Накануне вечером на 12-м километре автодороги Нижняя Павловка – Холодные Ключи столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Chevrolet Lanos.



Пресс-служба Управления МВД по области сообщает, что, по предварительным данным, 26-летняя жительница поселка Бакалка на автомобиле Lanos выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом.



В результате женщина-водитель легкового автомобиля и пассажирка скончались на месте.

В микроавтобусе находились 17 узбекистанцев, из них два сменных водителя и 15 пассажиров. 12 человек были доставлены в лечебные учреждения, передает Sputnik Узбекистан.

