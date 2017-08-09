Таджикистан обвинил Иран в причастности к громким убийствам 1990-х годов

Таджикистан во вторник, 8 августа, обвинил Иран в поддержке резонансных убийств, совершенных в ходе гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах, включая убийство бывшего председателя парламента Таджикистана Сафарали Кенжаева в 1999 году. Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), в 45-минутном документальном фильме, который транслировали в эфире таджикского государственного телевидения, глава таджикского МВД заявил, Тегеран якобы был заинтересован в разжигании гражданской войны в Таджикистане и будто бы оказывал финансовую поддержку Исламской партии Таджикистана и готовил ее боевиков на территории Ирана.

По данным министерства, финансовая поддержка и указания по совершению покушений передавались боевикам Исламской партии через Ходжу Халима Назарзоду, бывшего заместителя министра внутренних дел, который в 1990-х годах был одним из командиров Исламской партии. Назарзода был убит в ноябре 2015 года в рамках операции под Душанбе во время подавления предполагаемой попытки мятежа.

В период с 1997 по 2004 был убит ряд таджикских общественных фигур. Напряженность между Таджикистаном и Ираном возникала и в прошлом, однако представленный документальный фильм является первым случаем, когда Душанбе открыто обвиняет Иран в руководстве и финансировании политических убийств, которые были совершены два десятилетия назад.