ОБСЕ направит на выборы президента Кыргызстана более 350 наблюдателей

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) направит на выборы президента Кыргызстана 350 краткосрочных и 24 долгосрочных наблюдателей. Об этом сообщили в программном офисе этой организации в Бишкеке, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Отмечается, что наблюдатели, прибывшие из стран, которые входят в ОБСЕ, будут мониторить ход выборов на всей территории Кыргызстана. Кроме того, они будут следить и за работой кыргызстанских СМИ в период выборов.

С мая 2017 года представительство ОБСЕ в Бишкеке сменило статус с «центра ОБСЕ» на «программный офис» по просьбе властей Кыргызстана.

Президентские выборы в Кыргызстане намечены на 15 октября. Желание баллотироваться изъявили более 50 человек. Некоторым из них было отказано в регистрации в качестве кандидата. На данный момент единственным официально зарегистрированным кандидатом в президенты, получившим удостоверение от ЦИК, является бывший премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар»​ Темир Сариев. Четыре политика - лидер партии «​Онугуу Прогресс» Бакыт Торобаев, глава партии «​Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, а также лидеры партии «​Ата Журт Мекенчил» Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев –​ заявили недавно о намерениях объединиться и создать одну партию и выдвинуть единого кандидата в президенты.