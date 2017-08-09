В Андижане люди стоят в очереди по 8-10 часов, чтобы получить денежные переводы из-за границы (видео)

В банках Андижанской области наблюдаются трудности с выдачей гражданам денежных переводов из-за границы. По словам очевидцев, людям приходится стоять в длинных очередях по 8-10 часов для получения денежных переводов. Представители банков подтвердили сложившуюся сложную ситуацию с выдачей денежных переводов. По их словам, из Ташкента иностранная валюта поступает не в большом количестве, а поток денежных переводов в Узбекистан увеличился.

По словам Акмаля, жителя Шахриханского района Андижанской области, ему пришлось потратить три дня, чтобы получить деньги, отправленные ему старшим братом, который находится на заработках в России:

– В пятницу старший брат отправил нам деньги на лечение мамы. Я пошел в банк, чтобы получить денежный перевод, но банк не работал. Сотрудники банка сказали мне, что будут работать завтра до обеда и попросили прийти завтра. В субботу утром я снова пошел в банк. Двери банка были закрыты изнутри, но на улице люди стояли в очереди. Спустя час к нам вышел сотрудник банка и заявил: «Сегодня банк не работает, уходите». Потом мне пришлось поехать в город Андижан. Обошел несколько банков, но все они были закрыты, – написал в редакцию «Озодлика» в минувшее воскресенье Акмаль из Шахриханского района Андижанской области.

По его словам, в минувший понедельник он простоял в очереди перед зданием филиала банка Ипак йули в городе Андижане целых 10 (!) часов, после чего ему все-таки удалось получить денежный перевод из России:

– В понедельник, приблизительно в 7 часов утра я пришел в банк, но там в очереди уже стояли сотни человек. Когда посмотрел список стоящих в очереди, там была написана фамилия 500 человек. Мне пришлось простоять в очереди с 7 часов утра до 5 часов вечера. Спустя 10 часов мне все же удалось получить деньги, отправленные братом, – говорит собеседник.

– Я сходил в Hamkorbank, Infinbank и Agrobank, возле каждого из них стоит толпа людей. Я даже видел, как на улице люди лежат на траве, некоторые спят под тенистыми деревьями. Там я видел очень много престарелых женщин, матерей с маленькими детьми. Перед здание банка Ипак йули в очереди стояло более 500 человек, перед Infinbank'ом около 200 человек. Я тоже пришел в банк за деньгами, встал в очередь рано утром, а деньги успел получить только в 6 часов вечера, – сообщил мобильный репортер «Озодлика» в городе Андижане.

Специалист филиала Infinbank в Андижанской области, который в разговоре с репортером нашего радио представился Фаррухбеком, подтвердил информацию наших источников о скоплении больших очередей людей перед областными филиалами банков:

– Тут есть две причины. Во-первых, в летнее время растет поток денежных переводов, отправляемых в Узбекистан трудовыми мигрантами. Поэтому растет и количество получающих эти денежные переводы. Во-вторых, сейчас выросло количество людей, которые приезжают из районов в город, чтобы деньги из-за границы. Причина заключается в том, что районные филиалы коммерческих банков приостановили выдачу денежных переводов. Поэтому все едут в город, – пояснил нашему репортеру специалист филиала Infinbank в Андижанской области.

Как говорит «Озодлику» на анонимных условиях сотрудник Андижанского областного филиала банка Ипак йули, трудности при получении денежных переводов из-за границы связаны с тем, что из Ташкента иностранная валюта поступает в областные филиалы банков не в большом количестве:

– Сейчас коммерческим банкам трудно с выдачей иностранной валюты. Поэтому иностранная валюта поступает исключительно в городские филиалы коммерческих банков. Решить эту проблему должны коммерческие банки, которые заключали договора с международными компаниями, которые занимаются денежными переводами, – говорит андижанский банкир.

Стоит отметить, что и раньше во многих регионах Узбекистана наблюдались трудности при получении денежных переводов из-за границы.

Месяц назад Радио «Озодлик» сообщало о том, что в городе Самарканде люди не могут вовремя получить деньги, отправленные им из-за рубежа.

Сегодня Узбекистан лидирует среди стран СНГ по объему денежных переводов трудовых мигрантов из России.

По данным Центрального банка РФ, денежные переводы физических лиц, осуществленные из России в Узбекистан в 2016 году, составили 2,741 миллиарда долларов.

Средняя сумма одного перевода по итогам года составила 279 долларов.