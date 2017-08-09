В Узбекистане осудили сторонника «Джабхат ан-Нусры»

Сохский районный суд по уголовным делам осудил 27-летнего узбекистанца Аброридина Низомова, который пытался отправиться воевать в рядах террористической организации «Джабхат ан-Нусра», сообщает Podrobno.uz со ссылкой на представителя суда.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что трое братьев Низомовых – Аброридин, Ахкомиддин и Иброхим, попали под влияние вербовщиков, которые втянули их в деятельность экстремистских религиозных группировок. Братьев настолько поглотила идеология террористов, что они решили не только сами присоединиться к бандформированиям на территории Сирии, но и вывести туда семьи.

Отправной точкой в этой истории стала поездка в 2014 году в качестве трудового мигранта во Владивосток одного из братьев – Ахкомиддина. Там он попал под влияние сторонников религиозной организации «Джихадизм». Под руководством ее идеологов он получил первичное религиозно-экстремистское образование, затем выехал в Египет, где собирался продолжить обучение в университете «Ал-Азхар». А в 2015 году он совершил хижрат (выезд) в Сирию.

Став боевиком запрещенной террористической организации «Джабхат ан-Нусра», Ахкомиддин призвал Иброхима и Аброридина приехать в Сирию с семьями, чтобы присоединиться к борьбе с неверными.

Иброхим, работавший в Казани, сразу же откликнулся на призыв брата. Он без особых проблем выехал через Азербайджан в Турцию. Отсюда он планировал перебраться в Сирию и присоединиться к «Джабхат ан-Нусра».

Аброридин Низомов, получив весточку от брата через интернет, также стал готовиться к отъезду. Он продал автомашины и все имущество, принадлежавшее семье, и в октябре 2016 года нелегально выехал в Кыргызстан. Здесь его встретил гражданин этой страны, житель города Оша некий Мурод. Спустя некоторое время они подготовили операцию по вывозу с территории Узбекистана семьи Низомовых.

Мать семейства Саидби Низомова, супруга Аброридина Бибисалима, двое несовершеннолетних детей, а также супруга брата Иброхима – Шарифахон и трое их несовершеннолетних детей под предлогом посещения родственников в Фергане выехали с территории Сохского района (узбекский анклав в Кыргызстане). Однако до Узбекистана они не добрались. В Кадамжайском района Баткенской области их встретили Аброридин и Мурод, которые перевезли всех членов семьи в Ош.

Поселившись с семьёй в частном доме в Оше Аброридин стал готовить плацдарм для дальнейшего переезда в Сирию. Здесь им помог некий гражданин Казахстана Олжейс, который изготовил Низомову и его родственникам поддельные документы, по которым он стал гражданином Таджикистана. После этого Олжейс вывез семью в Бишкек и поселил в одной из квартир в центре города.

В декабре Низомов вместе с семьей по объездным дорогам в сопровождении двух проводников, которыми их обеспечил Олжейс, пересек кыргызско-казахскую границу, и добрался до города Тараза. Однако, здесь в январе 2017 года семейство задержали сотрудники правоохранительных органов Казахстана и депортировали в Узбекистан.

Суд, рассмотрев собранные материалы и выслушав свидетелей, осудил Аброридина Низомова на 6 лет лишения свободы по статьям 223 (Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республики Узбекистан), 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование), а также 244-2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса.

Суд проявил гуманность в отношении семьи главного фигуранта. Его мать и жена, а также жена брата были осуждены по статье 223 (Незаконный выезд за границу или незаконный въезд) Уголовного кодекса Республики Узбекистан и получили по 2 года условно каждая.