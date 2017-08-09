В Петербурге прошла акция «Отправить Путина в Гаагу»

Около полусотни активистов пришли на Невский проспект, чтобы напомнить горожанам о девятой годовщине со дня начала пятидневной войны с Грузией 8-го августа 2008-го года и об очередной годовщине начала боев за Иловайск на востоке Украины 10 августа 2014.



Акция началась со сбора подписей под символическими «повестками» в Гаагский суд Путину и Медведеву как ответственным за военную агрессию против Грузии и Украины. Акцию организовал Антивоенный комитет при поддержке петербургского демократического движения «Солидарность», участвовали активисты «Открытой России», «Артподготовки», «Яблока», ПАРНАСа, сторонники Алексея Навального и других объединений, партий и движений.

По мнению активистки движения «Солидарность» Ольги Смирновой, широкая поддержка российской агрессии в обществе объясняется массированной ложью о том, что русским, живущим в Грузии и Украине, требовалась помощь. Ольга Смирнова считает, что выражение «гибридная война» только скрывает правду – на самом деле и в том, и в другом случае велась широкомасштабная война между государствами.

​Антивоенная акция тоже получилась «гибридной» – после «сбора подписей» активисты провели серию антивоенных одиночных пикетов. Главный вопрос участников был такой: куда еще Путин принесёт «русский мир», если его не остановить? По словам организаторов акции, поскольку большинство российских политиков не включает в свою повестку антивоенную тему, то гражданским активистам приходится делать это самим. Акция закончилась тем, что ее участники отнесли оформленную в виде плаката «повестку» Путину и Медведеву в суд на 3 линию Васильевского острова, 12.