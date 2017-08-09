Программист, остановивший вирус WannaCry, предстанет перед судом

Британский программист Маркус Хатчинс, который остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry, предстанет перед судом в США 14 августа. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В 2014 году британский программист создал программу Kronos для перехвата информации о банковских операциях. Американские власти подозревают Хатчинса в компьютерном мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерам в 2014-2015 годах в США.

В начале августа сотрудники ФБР США задержали Хатчинса в аэропорту Лос-Анджелеса. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что задержание британца является делом США.

В мае 2017 года Хатчинс сообщил, что ему удалось остановить распространение компьютерного вируса WannaCry. Ранее вирус-вымогатель «заморозил» доступ к данным на сотнях тысяч компьютеров в 150 странах, включая США, Россию и Китай. За разблокировку злоумышленники требовали выкуп в биткоинах. Эксперты полагают, что в результате атаки хакеры могли заработать всего около 50 тысяч долларов.