В Кыргызстан с рабочим визитом прибудет премьер-министр Узбекистана

На следующей неделе Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает отдел информационной политики аппарата правительства КР.

7 августа в телефонном разговоре главной темой беседы двух премьеров стали предстоящие переговоры межправительственных комиссий двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы, а также встреча межправительственной делегаций по двустороннему сотрудничеству. По плану, заседания этих групп должны пройти с 15 по 17 августа на берегу Иссык-Куля, в городе Чолпон-Ате. Рабочий визит Абдуллы Арипова состоится в рамках заседания этих комиссий.

Кроме того, в ходе телефонного разговора премьер-министр РУз подтвердил готовность провести Дни узбекской культуры в Кыргызстане в октябре 2017 года.

Напомним, потепление отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, по словам наблюдателей, начали налаживаться с осени прошлого года. Так, 1 октября 2016 года делегация Кыргызстана по приглашению узбекской стороны посетила Андижанскую область – для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества. А уже 26 октября правительственная делегация Узбекистана с ответным дружественным визитом посетила КР.