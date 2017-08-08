В Петербурге прошли пикеты в поддержку журналиста Али Феруза

Несколько десятков активистов разных партий и движений, журналистов и гражданских активистов выстроились в длинную цепь одиночных пикетов на Невском проспекте, чтобы выразить поддержку Али Ферузу, которого Басманный суд Москвы постановил депортировать в Узбекистан, где ему грозит тюремное заключение, пытки и преследования. Анархистка Елена Шендера считает, что в Узбекистане такие тюрьмы, что делать этого ни в коем случае нельзя – это значит просто отправить человека на смерть. Она надеется, что, возможно, журналисту предоставит убежище какая-нибудь из западных стран.

Активист Российского социалистического движения Иван Овсянников резко осуждает намерение вернуть на родину человека, подвергавшегося там политическим гонениям. Он также считает недопустимым выдворение Али Феруза именно как мигранта, по его мнению, этот случай еще раз доказывает, что дискриминационные меры в России применяются к мигрантам не только рабочих профессий, но и к более образованным людям. Кроме того, Иван Овсянников напоминает, что Али Феруз является открытым геем, в частности, поэтому в акции принимали участие и представители ЛГБТ-сообщества. Участники пикетов требовали остановить процедуру депортации Али Феруза в Узбекистан, по их мнению, широкая огласка поможет этого добиться. Многие прохожие на Невском проспекте проявляли интерес к плакатам и выражали сочувствие узбекскому журналисту.

Хотя Али Феруз (Худоберди Нурматов) приехал в Россию легально и прожил здесь более шести лет, сейчас он находится в центре временного содержания для иностранных граждан (СУВСИГ). Апелляцию на решение Басманного суда должны были рассмотреть 7 августа в Мосгорсуде, но рассмотрение было отложено на 8 августа.