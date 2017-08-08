Иракские шииты утверждают, что подверглись нападению сил США

В Багдаде представители влиятельной шиитской милиции сообщили, что по меньшей мере 40 из ее бойцов были убиты в результате нападения со стороны сопредельной Сирии. Заместитель главы милиции, известный как Каттаиб Саид аль-Шухадаа, обвинил в нападении американские вооруженные силы. Представитель коалиции, возглавляемой США, полковник Сухопутных войск Райан Диллон, отклонил это утверждение.

Представитель милиции Ахмед аль-Максуси заявил, что в понедельник силы США обстреляли из артиллерийских орудий их базу в районе Джамуны. Территория находится в 12 километрах от иракской границы. Представитель милиции утверждает, что за артподготовкой последовало наступление группировки «Исламское государство» (запрещенной в ряде стран мира) на силы шиитов. Аль-Максуси утверждает, что в число 40 убитых входят не менее 30 его бойцов.

Поддерживаемые Ираном иракские шиитские бойцы сражаются в Сирии вместе с сирийскими правительственными войсками, верными президенту Башару Асаду.