Исполняется 9 лет с начала российско-грузинской войны

Вооруженный конфликт, названный «пятидневной войной», начался 8 августа 2008 года. ​

В ночь на 8 августа грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего грузинские войска попытались установить контроль над Южной Осетией. На помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия, тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по «принуждению Грузии к миру». Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих.

Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве «независимых государств», а 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Восстановление территориальной целостности Грузии по-прежнему входит в тройку самых актуальных вопросов, которые волнуют население Грузии.

Грузинские власти и многие западные государства продолжают настаивать на том, чтобы Россия отказалась от признания «независимости» грузинских регионов.