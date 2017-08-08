Китай говорит о своей готовности к исполнению санкций против Пхеньяна

Китай потеряет от новых санкций ООН против Пхеньяна больше других стран в связи тесным экономическим сотрудничеством с Северной Кореей, однако готов заплатить цену, заявляет Пекин. На форуме безопасности в Маниле министр иностранных дел Китая Ванг И сказал, что одобренная на неделе резолюция Совета Безопасности ООН о сокращении северокорейского экспорта на треть говорит о приверженности Китая прекращению ракетных запусков Пхеньяном, заявило 8 августа министерство иностранных дел Китая.

«Вследствие традиционных экономических связей Китая с Северной Кореей, плата за осуществление этой резолюции будет возлагаться преимущественно на Китай, – приводит слова Ванг И министерство. – Однако для того, чтобы защитить международный режим нераспространения, мир и стабильность в регионе, Китай будет полностью и строго должным образом исполнять все положения соответствующей резолюции».

Китай ранее поддержал ужесточение санкций в отношении правительства Северной Кореи, на введении которых настаивали Соединённые Штаты, заявив при этом, что «обычная» торговля с рядовыми северокорейскими гражданами не должна быть затронута.

Последняя резолюция ООН запрещает покупку у северокорейского экспорта угля, железа, свинца и морепродуктов.