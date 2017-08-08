Назарбаев: на Казахстан возможно влияние западных санкций в отношении России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как сообщает сайт Акорды, 7 августа вышел из отпуска и встретился с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Во время рабочей встречи Назарбаев заметил, что правительству необходимо работать «напряженно», как и сейчас, чтобы добиться хороших показателей, так как на экономику Казахстана может повлиять новый виток санкций Запада против России.

– Я считаю, что правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, – цитирует Назарбаева официальный сайт.

Новый пакет экономических санкций против России и ее компаний был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В этот же день курс доллара поднялся в обменниках Казахстана до отметки в 343 тенге за доллар.