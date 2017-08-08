Саакашвили будет оспаривать в суде лишение гражданства Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в «использовании советских незаконных диктаторских методов» при лишении его украинского гражданства. Об этом Саакашвили заявил в интервью корреспонденту Радио Свобода в Варшаве Алексею Дзикавицкому.

Бывший губернатор Одесской области Саакашвили сообщил, что въехал в Польшу из Америки по украинскому паспорту, и сказал, что не все страны признают «диктаторские замашки некоторых людей, которые решили действовать советскими методами». По словам Саакашвили, лишение его гражданства было совершенно незаконным действием со стороны президента Украины Петра Порошенко, поскольку тот нарушил Конституцию Украины и международную Конвенцию об избежании случаев без гражданства.

Саакашвили заявил, что у него сейчас единственная цель: восстановить свои права, пойти в суд и добиться решения суда, «добиться этого внутри Украины» и после этого уже заниматься другими вопросами. Экс-президент Грузии выразил убежденность в том, что своей цели добьется.

4 августа бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в торжественных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания 1944 года против нацистской оккупации. Это стало его первой международной поездкой с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля.