Из Узбекистана в хадж отправилась первая группа паломников

7 августа из Узбекистана в Саудовскую Аравию для совершения хаджа отправилась первая группа паломников в составе 459 человек, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на Комитет по делам религий при Кабинете Министров.

В период до 23 августа самолетами Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Медину из Ташкента, Бухары, Самарканда, Карши, Намангана и Ургенча будут доставлены 7350 паломников. Оттуда они будут доставлены на автобусах в Мекку. Обратные рейсы (из Джидды) запланированы на 8−24 сентября.

Как мы уже писали, с этого года квота на хадж для Узбекистана увеличена, ранее она составляла 5200 человек. По решению президента в число паломников включены 73 участника войны 1941−45 годов.