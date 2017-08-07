Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о «расставании»

Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена, дизайнер Дарья Жукова, объявили о намерении «расстаться».

«После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», – говорится в заявлении пары, поступившем в РБК.

Речь идет о Музее современного искусства «Гараж» в Москве и культурном центре на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.



Роман Абрамович - бывший совладелец компании «Сибнефть» и других крупных российских корпораций, считался одним из приближенных к так называемой «семье» Бориса Ельцина олигархов. Он был депутатом Госдумы и губернатором Чукотского автономного округа. В последние годы живет в Лондоне, является владельцем футбольного клуба «Челси».

Дарья Жукова жила в Лондоне с 1990-х годов, с Абрамовичем они познакомились в 2005 году. Наиболее известный арт-проект Жуковой в России – музей и центр современного искусства «Гараж» в московском Парке Горького.