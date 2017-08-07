Сешнс: необходимо покончить с утечкой секретной информации

Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что утечки секретной информации мешают правительству обеспечивать безопасность страны. По словам министра, уже выдвинуты обвинения против четырех чиновников и утроено число расследований в этой сфере. Имена подозреваемых он не назвал.

Сешнс подчеркнул, что никакое правительство не может эффективно работать, если его лидеры не будут иметь возможность конфиденциально обсуждать чувствительные проблемы.

Эти слова прозвучали после того, как в четверг газета Washington Post опубликовала расшифровку телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии – Энрике Пенья Ньето и Малкольмом Тернбуллом.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс сказал журналистам, что утечка секретных материалов происходит и в структурах исполнительной власти, и в конгрессе и что это ставит под угрозу национальную безопасность.

Трамп неоднократно выражал свое возмущение тем, что в СМИ постоянно попадает закрытая информация о нем лично и о его администрации.