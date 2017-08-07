Карла дель Понте покидает комиссию ООН по Сирии

Карла дель Понте – экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии – объявила о выходе из комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в ходе конфликта в Сирии. Дель Понте сообщилашвейцарской газете Blick, что уже написала заявление об отставке.

По ее словам, комиссия «абсолютно ничего не делает», в то время как в Сирии все на стороне зла. «Правительство Башара Асада совершало ужасные преступления против человечности и применяло химическое оружие. А оппозиция сейчас состоит из экстремистов», – добавила она.

Дель Понте и другие члены комиссии неоднократно призывали Совет Безопасности направить сирийское дело в Международный уголовный суд.

Карла дель Понте во второй половине 1990-х годов занимала пост генерального прокурора Швейцарии и участвовала в расследовании коррупционных скандалов в Кремле. Позже она была главным прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии, а также трибунала по Руанде. В комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии она проработала почти пять лет.

В результате войны в Сирии погибли уже более 300 тысяч человек, миллионы стали беженцами.