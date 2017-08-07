Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Узбекистан

Вместо трех снесенных базаров в Бухаре появится «ремесленный кластер»

Рынки ковров и золотых изделий. Фото 2007 года.

Около месяца назад в исторической части Бухары были снесены сразу три рынка, прилегающих к соборной мечети Калян: ковровый, мебельный и рынок золотых изделий, а также торговые лавки между ними. Все они были построены в советское время и исправно служили в течение нескольких десятилетий.

Как оказалось, на этом же месте по обеим сторонам улицы возникнет новый базар, или, как сообщали некоторые издания, «первый в стране ремесленный кластер», с магазинами, которым надлежит стать гораздо красивее и удобнее, чем прежде, и более естественно вписываться в общий архитектурный ансамбль.

Торговая улочка возле мечети Калян. Фото 2007 года.
Торговая улочка возле мечети Калян. Фото 2007 года.

По сведениям информагентства Спутник, на этой территории планируется построить квартал ремесленников и крытый рынок, состоящий из двухэтажных домов с традиционными ремесленными мастерскими и лавками, где будут продаваться сувениры, золотошвейные изделия, книжная продукция, овощи и фрукты, сладости и другие востребованные туристами товары.

Июль 2017 года.
Июль 2017 года.

Инициатором проекта выступили акционерно-коммерческий банк «Асака», Госкомтуризма и хокимият Бухарской области. Главным финансовым донором должен был стать банк «Асака». К проектированию и строительству объектов предполагалось привлечь местных архитекторов и мастеров, имеющих опыт возведения аналогичных объектов в духе традиций национального зодчества.

Июль 2017 года.
Июль 2017 года.

Тем не менее, повод для беспокойства есть. В последние годы древние города Узбекистана приобретают отчетливо «попсовый» вид. Например, исторический центр Бухары застраивается гостиницами, вытесняющими здания, сформировавшие ёе традиционный узнаваемый вид.

Чашма-Аюб. Июль 2017 года.
Чашма-Аюб. Июль 2017 года.

Местные же власти, видимо, полагая, что все объекты старины необходимо приукрасить, пытаются это сделать по-своему. Так, на Ляби Хаузе зачем-то установили цементных верблюдов, а на многовековых деревьях устроили «украшающие» их аистиные гнезда из пластмассы и жести, в надежде, что это очень понравится иностранным любителям старины.

Аисты на куполе мавзолея Чашма-Аюб.
Аисты на куполе мавзолея Чашма-Аюб.

Пластмассовое гнездо аиста недавно было установлено даже на верхушке мавзолея Чашма-Аюб, являющегося одной из главных достопримечательностей Бухары...

Материал интернет-издания AsiaTerra

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG