С 30 июля в Ташкенте проводится операция «Чистка-антитеррор» для подготовки к празднованию 26-летия независимости Узбекистана и обеспечения общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, сотрудниками правопорядка проверено более 96 тысяч квартир многоэтажных домов, 34380 домов частного сектора и 5452 учреждений и организаций. В результате составлены около 4,5 тысяч административных протоколов, из них – более 4 тысяч в отношении лиц, проживающих без регистрации и владельцев жилых помещений, которые были предоставлены для проживания без прописки.

При проведении мероприятия особое внимание уделяется лицам, состоящим на профилактическом учете в органах внутренних дел. С ними были проведены разъяснительно-профилактические беседы, за совершение административных правонарушений 456 лиц были взяты на профилактический учет.

В жилых массивах и махаллях в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан совместно с представителями общественности были проведены разъяснительные работы, на многоэтажных домах установлено дополнительно 86 камер видеонаблюдения.