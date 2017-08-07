Китай назвал правильным ужесточение международных санкций против КНДР

Китай назвал новые санкции ООН против Северной Кореи правильным ответомна серию ее ракетных испытаний, отметив, однако, что диалог остается жизненно необходимым инструментом для урегулирования этой «сложной» проблемы.

«Санкции нужны, но не являются конечной целью», – заявил глава МИД КНР Ван И, выступая после переговоров с северокорейским коллегой Ли Ён Хо в кулуарах форума АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии»), проходящего в Маниле (Филиппины).

Ван И сообщил, что рекомендовал Пхеньяну спокойно оценить резолюции ООН и прекратить ракетные и ядерные испытания, чтобы не обострять напряженность в регионе.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций против КНДР – в ответ на ее недавние испытания межконтинентальных баллистических ракет, что нарушает предыдущие резолюции ООН.

Президент США Дональд Трамп приветствовал поддержку России и КНР предложенного американской стороной документа.