Власти Венесуэлы объявили о подавлении попытки военного мятежа в городе Валенсия.

Об этом заявил депутат от правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо сразу после появления в интернете видеозаписи, на которой группа людей в военной форме призывает к началу восстания против президента Николаса Мадуро.

Сторонники правительства Мадуро тут же заявили о «заговоре правых», намеренных подавить «революцию Боливара», начавшуюся почти 20 лет назад – в период позднего правления Уго Чавеса – и продолженную Николасом Мадуро.

Ранее поступили сообщения со ссылкой на очевидцев о том, что в ночь на воскресенье в районе военной базы в городе Нагуанагуа, в окрестностях Валенсии, слышна перестрелка. Позже Кабельо заявил, что попытка захватить базу успешно отражена и ситуация под контролем властей.

Министерство обороны пока не комментирует случившееся.

Венесуэльская оппозиция, гражданские активисты, а также многие западные страны и международные организации расценили как попытку узурпации власти президентом Мадуро недавние выборы так называемой «конституционной ассамблеи» с неограниченными полномочиями. Она создана Мадуро в противовес оппозиционному парламенту.

В Венесуэле, входящей в десятку ведущих нефтедобывающих стран, продолжается масштабный социально-экономический кризис: страна испытывает нехватку продуктов питания, медикаментов, стремительно растут цены, обвально снижается курс местной валюты.

Жертвами столкновений в стране за 4 месяца стали более 120 человек.