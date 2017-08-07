Лавров проинформировал Тиллерсона о подробностях ответных мер России

Глава МИД России Сергей Лавров дал госсекретарю США Рексу Тиллерсону разъяснения по поводу мер, принятых Москвой в ответ на новые санкции Вашингтона.

Как сообщил Лавров, он имел длительную беседу с Тиллерсоном в Маниле (Филиппины) – в кулуарах форума АСЕАН по безопасности. По словам российского министра, предоставленная им собеседнику информация полностью основывалась на интервью президента России Владимира Путина каналу «Россия», показанном 30 июля.

В то же время Лавров подчеркнул, что Москва готова к восстановлению нормального диалога с Вашингтоном при условии отказа США от конфронтации.

28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве.

Кремль заявил, что это – ответ на принятие Конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России.