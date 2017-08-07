Хоким Самарканда приказал привлечь людей к принудительному сбору хлопка

1 августа, в 10 часов вечера, хоким Самаркандской области Туробжон Джураев созвал на экстренное совещание руководителей предприятий и организаций, а также бюджетных учреждений. По словам одного из участников данного совещания, хоким приказал им создать отряды из 50 человек для хлопковой кампании, которая начнется в начале сентября, а всем руководителям частных организаций поручил в принудительном порядке отправить людей на сбор урожая хлопка. Руководителей госорганизаций и бюджетных учреждений, а также владельцев ресторанов и предприятий общепита предупредили, что за неучастие в сборе хлопка они будут отключены от подачи газа и электричества.

По словам руководителя одного из предприятий в городе Самарканде, попросившего редакцию «Озодлика» не разглашать его имени, вечером 1 августа его в экстренном порядке вызвали на совещание в областную администрацию:

– В девять часов вечера мне позвонили из хокимията и приказали срочно явиться в обладминистрацию. Совещание началось в десять часов вечера. Глава области заявил собравшимся, что совещание посвящено предстоящей хлопковой кампании. Он сказал, что в первую очередь, к сбору урожая нужно привлечь население районов, во-вторых, приказал руководителям организаций создать отряды как минимум из 50 человек. В-третьих, он сказал, что необходимо создать резервные группы, в которые войдут преподаватели и студенты вузов, – говорит нашему радио руководитель одного из предприятий в Самарканде.

Во время экстренного совещания хоким области сообщил, что кампания по сбору урожая хлопка продлится один месяц, оставшийся на полях хлопок фермеры будут должны будут собрать своими усилиями, говорит он.

Помимо этого, по словам собеседника, глава Самаркандской области приказал владельцам ресторанов, заведений для проведения свадебных торжеств и предприятий общественного питания, а также владельцам таксопарков отправить на хлопковые поля определенное количество людей для сбора урожая.

Эту информацию «Озодлику» подтвердил владелец одного из предприятий общепита в городе Самарканде:

– Хоким сказал нам: «Если каждый из вас не отправит на сбор урожая хлопка как минимум по 40-50 человек, то я прикажу откючить вам подачу газа и электричества. Прикажу СЭС, чтобы вообще закрыла ваши заведения. Для нас не проблема найти в вашей работе какой-то недостаток», – рассказал нашему репортеру владелец одного из предприятий общепита в городе Самарканде.

По его словам, угрозы со стороны хокима Самаркандской области Туробжона Джураева прозвучали и в адрес владельцев заведений для проведения свадебных торжеств:

– Хоким заявил владельцам заведений для проведения свадебных торжеств следующее: «Если вы работаете в этом государстве, зарабатываете с каждой свадьбы до десяти миллионов сумов, если вовремя получаете газ и свет, тогда будьте любезны, приносите пользу этому государству, найдите людей и отправьте на сбор хлопка», – рассказал «Озодлику» о сказанных хокимом области во время экстренного совещания владелец предприятия общепита в городе Самарканде.

Не представившийся сотрудник хокимията Самаркандской области, который назвался в телефонном разговоре с нашим репортером помощником главы области, заявил, что ему ничего неизвестно о проводимых Туробжоном Джураевым собраниях и совещаниях.

Однако сотрудник Управления сельского хозяйства администрации области, который также отказался представиться, подтвердил нашему радио информацию о том, что Туробжон Джураев действительно провел совещание, посвященное ожидаемой в сентябре хлопковой кампании:

– Наш хоким действительно дал поручения о быстром сборе урожая хлопка. Это ведь наша обязанность, что плохого в том, что мы все готовы помочь нашим дехканам?! Все это происходит не в принудительном порядке, люди готовы помочь по собственному желанию, – заявил в разговоре с репортером «Озодлика» непредставившийся сотрудник Управления сельского хозяйства администрации Самаркандской области.

Напомним, что спустя несколько месяцев после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в феврале этого года Туробжон Джураев был назначен хокимом Бекабадского района Ташкентской области, а уже 13 июня 2017 года он возглавил Самаркандскую область.

Прежде Туробжон Джураев работал заместителем министра финансов, министром народного образования, был хокимом Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, но после жесткой критики ныне покойного президента Каримова в 2013 году он был уволен с работы.

«Озодлик» не раз сообщал о том, что в годы, когда Туробжон Джураев руководил южными регионами Узбекистана, он часто избивал и оскорблял местных чиновников.

В сентябре 2011 года 50-летний фермер Исмаил Тураназаров из Музрабадского района Сурхандарьинской области повесился после угроз со стороны тогдашнего хокима области Туробжона Джураева.

Наше радио также сообщало о том, что во время совещания 25 октября 2011 года в здании администрации Джаркурганского района Туробжон Джураев, являвшийся на тот момент главой Сурхандарьинской области, избил директоров восьми колледжей.

По словам источников «Озодлика», такую же «жесткую политику» Туробжон Джураев вел, когда занимал должность хокима Кашкадарьинской области.